У россиян предложили изымать и продавать землю за мусор и нескошенную траву. Исключение сделают для банкротов и ипотечников

Два законопроекта, где прописан механизм изъятия частных земельных участков, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности, опубликовало накануне Минэкономразвития РФ.

Поправки в Земельный кодекс и в Закон «О пожарной безопасности», а также поправки в Гражданский кодекс доступны для обсуждения гражданами до 4 июля 2019 года на официальном сайте нормативно-правовых актов.

За какие именно нарушения можно будет изъять участок, позже станет известно из специального уточнения от правительства. Но некоторые нарушения указаны уже сейчас в сводном отчете об оценке регулирующего воздействия предлагаемых новелл.

«Сжигание пожнивных остатков, зарастание земельного участка сорной растительностью, накопление бытовых отходов», – перечисляет документ основания для изъятия земель.







Законопроект касается всех категорий частных владельцев участков. В том числе собственников, арендаторов, а также тех, у кого участок находится в бессрочном пользовании, безвозмездном пользовании или принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения. Исключения будут сделаны только для двух случаев. Изъять участок даже при наличии нарушений будет нельзя, если он является предметом ипотеки и если собственник проходит процедуру банкротства.

Процедуру изъятия предваряет выдача владельцу участка предписания от пожарных. Если в течение полугода ситуация не меняется, то воспитание собственника перемещается в суд. Истцами смогут выступать органы местного самоуправления. Продажа участка после изъятия предполагается на публичных торгах в течение полугода. Устранить нарушения на участке будет обязан новый собственник.

Неудачные первые торги автоматически понижают стоимость земли на 20% на повторных торгах. Средства от продажи за вычетом трат на все необходимые процедуры получает бывший собственник.

В качестве обоснования разработки законопроектов в ведомстве Максима Орешкина указали на поручение президента России, которое Владимир Путин дал в апреле после пожаров в Забайкалье.

По официальным данным МЧС, в 2018 году от пожаров в России погибли 7 909 человек и пострадали 9 642 человека, что выше ранее прогнозируемых ведомством показателей.

На данный момент за нарушение требований пожарной безопасности гражданам РФ грозит лишь денежный штраф до 5 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц могут варьироваться от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Механизм изъятия земель у собственников вводится впервые.

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