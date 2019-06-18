Аксессуар американских военных «засветился» в Пулково. Радиационную посылку оставили в России

Посылку с повышенным радиационном фоном остановили на таможне в Пулково. В бандероли, следовавшей из России в США, возвращался на родину корпус американских военных часов.

Как рассказали в пресс-службе Пулковской таможни 18 июня, аксессуар с излучением изъяли в аэропорту Северной столицы девять дней назад. Превышение нормы радиации зафиксировали от корпуса часов ВМФ США 1942 года выпуска. Посылка с опасным грузом должна была отправиться обратно в страну производства, но теперь, очевидно, не попадет за океан.

По информации пресс-службы комитета по природопользованию, излучение исходило от циферблата. Цифры на нём нанесены краской на основе солей радия. Дозиметр показал незначительное превышение нормы радиации.







На eBay часы этой марки стоят примерно 15 тысяч рублей.

Светящуюся краску на основе солей радия широко использовали в 1910-х годах. Ею даже расписывали ёлочные игрушки и детские книжки.