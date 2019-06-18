Госдума одобрила во II чтении налоговые льготы в связи с предоставлением ипотечных каникул

Госдума ФС РФ 18 июня одобрила во втором чтении законопроект, освобождающий граждан, воспользовавшихся правом на «ипотечные каникулы», от уплаты НДФЛ при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в их ходе сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

Ранее Госдума приняла закон об ипотечных каникулах для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Они предусматривают отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным займам.

В ходе дополнительной экспертизы документа было установлено, что предоставление заемщику ипотечных каникул повлечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием денежными средствами. Согласно действующей редакции Налогового кодекса РФ, доходы заемщика, полученные им во время ипотечных каникул, в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов по кредиту подлежат налогообложению по ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 35%.

"В этом случае вероятны претензионные ситуации между банками, которые являются налоговыми агентами и будут исполнять обязанности по удержанию НДФЛ или информированию о нем налоговых органов, и заемщиками", – говорится в пояснительной записке.





