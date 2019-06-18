Водитель искрящего трёхколёсного «Мерседеса» устроил спектакль, а потом выдал свою версию

«Колесо спустило, медленно-медленно ехал» – такова версия водителя трёхколёсного «Мерседеса», за которым ГИБДД гнались по территории двух районов Петербурга, в том числе по односторонней улице Шкапина навстречу движению.

Видеозапись не только погони, но и задержания и последующей беседы в ГИБДД публикует 18 июня «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Напомним, «Мерседес», по словам очевидцев, ехал на трёх колёсах с Таллинского шоссе. Сотрудники ГИБДД заметили его 17 июня около 0:45 в Адмиралтейском районе, а остановили уже в Кировском, на проспекте Маршала Говорова.







При задержании водитель «Мерседеса» устроил целый спектакль. На записи видно, как он бьётся головой о полицейский автомобиль, страшно вопит и изображает хрипы. «Хорош придуриваться», – вразумляет его инспектор. Чуть позже в своём объяснении водитель-фантазёр напишет, будто полицейские его избили.

Уже в более спокойной обстановке он объяснил сотруднице ГИБДД, что выпил первый раз, раскаивается, что у него даже нет ни одного штрафа, зато есть трое детей.

– Вы вообще помните что-нибудь, как всё происходило?

– Я всё помню.

– Что вы там катались без одного колеса. Хотели уехать от сотрудников?

– Я выехал <…> Аварийку включил: у меня колесо спустилось. Медленно-медленно ехал, они остановили – я остановился.

– Вы прежде чем остановиться, от них ещё убегали.

– Я не видел их. <…> Они вот сбоку меня подошли, сказали: «Остановись». Я остановился. И всё.

В отношении мужчины составлены протоколы по 12 нарушениям, в том числе за вождение в нетрезвом виде.

В целом за 17 июня сотрудниками ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявлено 1958 нарушений ПДД. Задержаны16 нетрезвых водителей, 15 человек отказались от прохождения медосвидетельствования, сообщает управление в своём паблике «ВКонтакте».