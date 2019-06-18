Летние цены на готовые квартиры

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Строительная компания «Терминал-Ресурс» предлагает готовые квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовый квартал 2» и «Образцовый квартал 3» по специальным ценам.

Квадратные метры собственной жилой площади остаются проверенной инвестицией, несмотря на регулярные экономические потрясения. Говоря о новостройках, можно прогнозировать увеличение стоимости квадратного метра на каждом этапе строительства. Кроме того, рынок нового жилья весьма подвержен внешним влиянием: инфляция, колебание цен на нефть, изменения в законодательстве влекут удорожание материалов и работ, что сказывается на конечной цене для покупателя. Сейчас строительная отрасль на пороге существенных перемен. Текущий период непродолжительного затишья – лучшее время совершить давно откладываемую покупку.

Специальные цены до конца июня 2019-го года действуют на трёхкомнатные квартиры в ЖК «Образцовый квартал 2» и все квартиры в «Образцовом квартале 3». Это уникальная возможность приобрести в собственность по договору купли-продажи новое жильё по цене строящегося.

Привлекательные цены сохраняются на готовый к вводу в эксплуатацию четвертый «Образцовый квартал» и на строящиеся с опережением сроков следующие жилые комплексы.

Масштабный проект освоения территории площадью 316 га в Пушкинском районе ведётся застройщиком ООО «Терминал-Ресурс». Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии с применением оптимальных европейских достижений в многоквартирном домостроении, таких как система отопления «тёплый водяной пол», панорамное остекление, индивидуальные газовые котельные, малошумные швейцарские лифты. На придомовой территории производится озеленение и благоустройство. Параллельно развивается транспортная и социальная инфраструктура. Проект «На Царскосельских холмах» рассчитан на проживание 40 000 человек. Им будут доступны преимущества загородного проживания в сочетания с городским комфортом.

Подробно о ценах, условиях и сроках акции можно узнать в отделе продаж «Образцовых кварталов» по адресу: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya