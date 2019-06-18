УЕФА понизил петербургского футбольного судью Безбородова до второй категории

Судейский комитет Союза европейских ассоциаций (УЕФА) обновил категории у ряда арбитров. Как сообщает пресс-служба организации, из первой категории в элитную перешли белорус Алексей Кульбаков и словак Иван Кружляк. Группа арбитров была понижена из первой категории до второй. В их числе петербуржец Владислав Безбородов.

Другого россиянина Сергея Иванова, наоборот, повысили со второй до первой категории.

Как сообщили «Фонтанке» в судейском корпусе, принципиально понижение категории ни на что не влияет. Дело в том, что количество мест в первой группе ограничено. Поэтому решили дать шанс более молодому Иванову. УЕФА по-прежнему доволен работой Безбородова.

На данный момент в первой категории УЕФА также находится Алексей Еськов, а во второй – Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков. В элитной категории Россия представлена только Сергеем Карасевым.





