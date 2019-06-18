Setl Group строит новую школу в Кудрово

Setl City

В квартале «Лондон» в Кудрово стартовало строительство школы на 1100 ребят. Холдинг Setl Group на собственные средства возведет современное здание рядом с домами на Английской ул., 3. Строительство планируют завершить в 3 квартале 2021 года.

В новой четырехэтажной школе смогут обучаться одновременно 44 класса, как малыши, так и старшие ребята. Помимо учебных и компьютерных кабинетов Setl Group предусмотрел для мальчиков – мастерские по обработке металла и дерева, а для девочек – классы по изучению кулинарии, домоводства и мастерскую ткани. Удобные спортивные залы, большой – 30 на 18 метров и поменьше – 24 на 12 метров, предназначены для разминок и командных игр – баскетбола и волейбола.

Обедать в просторной столовой смогут одновременно 550 ребят. Почти столько же мест – в актовом зале с эстрадой, из них десять мест, в первом ряду, предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья. В актовом зале будут проводиться лекции, творческие встречи, просмотр учебных фильмов. А рядом с ним разместятся артистические помещения, кладовые для хранения костюмов и бутафории, музыкальных инструментов.

В школе Setl Group создаст комфортные условия для маломобильных групп учащихся. Это и два современных пассажирских лифта, и пандус у входа, и специальные места в обеденной зоне. Туалеты будут оборудованы поручнями.

Во дворе школы появится большая спортивная зона: футбольное поле с искусственной травой, площадки для игры в волейбол и баскетбол, шесть беговых дорожек, места для прыжков в длину, а также площадки для игр и отдыха. То есть все необходимое, чтобы дети занимались спортом на открытом воздухе и устанавливали свои первые рекорды.

Напомним, помимо школы в квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово уже строятся два детских сада на 160 и 190 мест. Первый планируется сдать в конце текущего года, второй – в 1 квартале 2020 года.

Эксклюзивным брокером проекта «Семь столиц» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Лондон» – застройщик ЗАО "Развитие территорий "Петербургская недвижимость", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations

ЖК "Семь столиц" – застройщик ЗАО "Развитие территорий", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/sem-stolits-7-stolits/declarations