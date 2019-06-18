Популярность системы tax free растет у иностранных туристов в Петербурге. Три четверти покупателей – китайцы

За 5 месяцев текущего года иностранцы оформили более 3 тысяч чеков tax free, тогда как за прошлый год услугой воспользовались 4,8 покупателя.

«С начала 2019 года должностными лицами таможенного поста «Аэропорт Пулково» проставлены отметки таможенного органа на 3165 чеках tax free. Самыми популярными товарами по продажам иностранным туристам в Санкт-Петербурге являются одежда, обувь, галантерея, парфюмерия, косметика, ювелирные изделия, электронные устройства, аксессуары», – сообщает 18 июня Пулковская таможня.

Самыми активными покупателями в Петербурге оказались китайцы, которые оформили 2266 чеков на 249,8 миллиона рублей. Таким образом, на граждан Поднебесной приходится почти 73% всех беспошлинных покупок. Далее с большим отставанием идут немцы, которые оформили в России 61 чек на 5,7 миллиона рублей. Замыкают тройку граждане ОАЭ, предоставившие 42 чека на 3,5 миллиона. В пятерку также попали израильтяне (37 чека на 2,8 миллиона) и французы (36 чеков на 2,5 миллиона).

С апреля 2018 года, когда в аэропорту Пулково был запущен пилотный проект, было оформлено 4849 чеков. Во многом рост беспошлинной торговли объясняется расширением числа точек, где иностранцы могут оформить tax free. Если в прошлом году таких организаций было 4, то сейчас, по данным Минпромторга России, уже 114 мест предоставляют такую услугу.







«Систему tax free, позволяющую иностранцам возвращать НДС с покупок, планируется распространить на всю территорию России», – рассказали в Пулковской таможне.

Напомним, что система возврата НДС иностранцам — tax free — заработала в Петербурге 10 апреля 2018 года. Она позволяет гражданам государств, не входящих в Евразийский экономический союз, вернуть при выезде из России до 18% от стоимости совершенных покупок. Система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 рублей. Пик пришелся на время проведения ЧМ-2018: в дни мундиаля выезжающие из Петербурга иностранцы оформили 1145 чеков tax free на 120 млн рублей. Система tаx free также была внедрена в Москве и Сочи.