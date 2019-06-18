Российский парламент принял закон о приостановке ДРСМД

Государственная дума ФС РФ 18 июня приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который в парламент внёс президент России.

В соответствии с законом, главе Российского государства предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора. США начали процедуру выхода из договора ещё зимой.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что приостановка действия договора связана с необходимостью защитить национальные интересы России, сообщает сайт нижней палаты российского парламента. Он напомнил, что Россия сделала все для того, чтобы сохранить договорные отношения и обязательства, которые были взяты СССР и США еще в 1987 году и гарантировали глобальную безопасность для всех стран мира.

«Но действия Соединенных Штатов Америки повлекли нарушения этого договора, а наши неоднократные предложения сохранить договорные обязательства не увенчались успехом», — сказал он.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.





