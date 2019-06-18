Airbus громит Boeing на авиасалоне в Ле-Бурже со счетом 154:0

Авиакатастрофы Boeing-737 MAX в Малайзии и Эфиопии обернулись грандиозным провалом для корпорации на авиасалоне Ле-Бурже во Франции. В то время как основной и крупнейший конкурент – европейская Airbus — заключила контракты на 154 лайнера общей стоимостью почти 20 миллиардов долларов, американская компания не получила ни одного. Об этом пишет 18 июня Bloomberg.

По данным агентства, в первый же день авиасалона Airbus получила заказы на 123 самолета на 13 млрд долларов, второй день принес европейцам контракт на 31 лайнер.

Главная интрига салона — удастся ли компании подписать хоть один контракт на 737MAX: это стало бы знаком возвращения доверия отрасли, отмечает агентство. Авиасалон продлится до 23 июня.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 Max 8, который направлялся в Найроби. На борту находились 149 человек, включая троих граждан России и восьмерых членов экипажа, никто из них не выжил. Эта катастрофа стала второй с участием самолета Boeing 737 Max 8 за последние полгода. 29 октября 2018 года самолет той же модели авиакомпании Lion Air со 189 пассажирами на борту разбился возле Джакарты.

После мартовской катастрофы решение о приостановке полетов Boeing 737 Max 8 приняли власти ЕС, США и Канады. 14 марта полеты лайнеров Boeing 737 Max в российском воздушном пространстве запретила Росавиация.





