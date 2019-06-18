В Кремле рассказали о мощнейших DdoS-атаках на прямую линию с Путиным

О «мощнейших» хакерских атаках на ресурсы прямой линии президента в прошлом году, перед традиционным общением главы государства с народом, рассказали в Кремле.

«За несколько дней до прошлой прямой линии и прямая линия, и два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DDoS-атаке, источники которой за рубежом», – сообщил 18 июня журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Таких проявлений много, и это не новая практика. Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки, – это новое в этой истории», – добавил представитель Кремля, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее источник агентства в одном из силовых ведомств заявил, что в Москве фиксируют попытки спецслужб США атаковать системы управления российской инфраструктурой. Якобы иностранцы в последние годы все активнее пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой – речь идёт, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетике.







Прямая линия с президентом состоится 20 июня. К ее проведению уже готовят площадку в Гостином дворе в Москве.