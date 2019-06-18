В Кремле заявили, что Путин начнет общение с Зеленским с «правильных фраз». По Крыму «уже и говорить нечего»

В Кремле отреагировали на фразу президента Украины Владимира Зеленского, с которой он собирается начать разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России всегда начинает общение с «правильных фраз», а по Крыму уже и «говорить нечего».

Ранее на вопрос журналистов Bild о том, с чего начнется общение двух президентов, Владимир Зеленский ответил, что сперва заявит, что «Донбасс и Крым – это Украина».

«Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнес в одном из интервью. Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего», – цитирует Пескова 18 июня РИА Новости.

Первая фраза Путина, как заверил Песков, будет правильной. «И в случае, если такое общение когда-нибудь состоится, думаю, что он тоже начнет общение с правильных фраз», – добавил Песков.

Ранее Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма, который вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, «исторически закрыт». Также российский лидер воздержался от поздравлений Владимиру Зеленскому с победой на выборах президента Украины, объяснив это высказываниями Зеленского, в которых тот говорил о России как о враге, и добавил, что предложений о переговорах от украинской стороны не поступало. В Кремле заявляли, что глава государства занимает выжидательную позицию по своему украинскому коллеге, хотя в целом «подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть».





