Посольство США в Киеве "заминировали" после известий о прибытии нового главы дипмиссии

В американское посольство на Украине поступило сообщение о заминировании. Это случилось сразу после того, как в дипломатическое представительство прибыл временный поверенный, посол Уильям Тейлор. Об этом дипмиссия заявила в твиттере 18 июня.

Посольство США у Києві отримало повідомлення про загрозу замінування і розслідує цей випадок. Будь ласка, не приходьте до Посольства, допоки про це не буде повідомлено додатково. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 18 июня 2019 г.

"Посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе минирования и расследует этот случай", – сообщает диппредставительство в Twitter. Дипломаты обратились к украинцам с просьбой не посещать посольство США на Украине, "пока об этом не будет сообщено дополнительно".

Часом ранее оно сообщило о прибытии в Киев нового временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, который будет руководить посольством во время парламентских выборов (назначены на 21 июля) и "переходного периода". Тейлор уже занимал должность посла США на Украине с 2006-го по 2009 год, а перед последним назначением являлся исполнительным вице-президентом Института мира США. Тейлор сменил в Киеве Кристину Квин, которая руководила посольством как временный поверенный после отзыва в мае посла Мари Йованович. Та ушла в отставку после громкого скандала о якобы передаче генпрокурору Украины некоего списка "неприкасаемых" чиновников и бизнесменов, составленного в Штатах.





