Туроператоры: Поток иностранных туристов в Россию с введением электронных виз вырастет на четверть

Введение в России электронных виз может привести к увеличению турпотока на 20 – 25%. Прирост обеспечат, в первую очередь, самостоятельные туристы из приграничных и европейских стран, сообщает 18 июня Ассоциация туроператоров России.

Президент России Владимир Путин подписал поручение премьеру, главам МИД, МВД и ФСБ обеспечить введение с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию. Краткосрочная виза будет выдаваться на 16 дней. Получить ее сможет любой иностранец вне зависимости от цели его визита (она может быть туристической, деловой, гуманитарной, гостевой). Предполагаемая стоимость услуги – 50 долларов.

Внедрение электронной визы в 2021 году планируется начать с городов, на которые приходится основной поток иностранных туристов – это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие. По мере оснащения дополнительных пунктов пересечения границы необходимым оборудованием число точек въезда будет увеличиваться. В данное время электронную визу могут оформить только посетители Дальневосточного федерального округа. С 1 июля 2019 года система заработает для Калининградской области. Такие же планы есть и у Ленобласти.

Список стран, граждане которых смогут получать электронную визу в Россию, будет подготовлен МИД РФ. Предполагается, что в него войдут Китай, Южная Корея, Япония, страны ЕС и не входящие в Евросоюз государства шенгенской зоны, а также, возможно, Новая Зеландия. Великобритания, Канада и США пока в этот перечень не входят.

Эксперты ожидают, что с внедрением электронных виз турпоток в Россию увеличится на 20 – 25%. В основном прирост произойдет за счет самостоятельных путешественников, гостей из соседних стран, которые будут приезжать в туры выходного дня, а также туристов из европейских государств с удобным авиасообщением.





