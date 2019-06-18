Финский суд обязал Valio вернуть производителям молока 8 млн евро за необоснованный демпинг

Финский молочный концерн до сих пор расплачивается за попытку выжить с рынка конкурента в 2010 году.

В Финляндии производитель молочных продуктов Valio должен будет выплатить поставщикам молока миллионные компенсации за ущерб, причиненный ограничениями на конкуренцию. Такие решения принял уездный суд Хельсинки, сообщает 18 июня Yle.

Суд обязал Valio выплатить молочному производителю Osuuskunta Maitomaa 4,5 млн евро, а Osuuskunta Maitokolmio – 3,5 млн евро. Кроме того, концерну придется заплатить проценты с суммы компенсации за шесть лет, а также покрыть судебные издержки в размере 300 000 евро.

Весной 2010 года компания Valio резко понизила цены на молоко, что поставило её небольших поставщиков на грань банкротства. Производители считают, что причиной демпинговых цен стало желание вытеснить с финского рынка главного конкурента – шведско-датскую компанию Arla.

В 2014 году суд по вопросам рыночных отношений взыскал с «Валио» штраф в размере 70 млн евро за нарушение закона о конкуренции. Противостояние между Valio и Arla окрестили «молочной войной».





