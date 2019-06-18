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Финляндия
18.06.2019 12:22
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Финский суд обязал Valio вернуть производителям молока 8 млн евро за необоснованный демпинг

Финский молочный концерн до сих пор расплачивается за попытку выжить с рынка конкурента в 2010 году.

В Финляндии производитель молочных продуктов Valio должен будет выплатить поставщикам молока миллионные компенсации за ущерб, причиненный ограничениями на конкуренцию. Такие решения принял уездный суд Хельсинки, сообщает 18 июня Yle.

Суд обязал Valio выплатить молочному производителю Osuuskunta Maitomaa 4,5 млн евро, а Osuuskunta Maitokolmio – 3,5 млн евро. Кроме того, концерну придется заплатить проценты с суммы компенсации за шесть лет, а также покрыть судебные издержки в размере 300 000 евро.

Весной 2010 года компания Valio резко понизила цены на молоко, что поставило её небольших поставщиков на грань банкротства. Производители считают, что причиной демпинговых цен стало желание вытеснить с финского рынка главного конкурента – шведско-датскую компанию Arla.

В 2014 году суд по вопросам рыночных отношений взыскал с «Валио» штраф в размере 70 млн евро за нарушение закона о конкуренции. Противостояние между Valio и Arla окрестили «молочной войной».



Справка:

Valio Oy – частное акционерное общество, принадлежащее 17 кооперативам. Их собственниками, в свою очередь, являются фермеры - производители молока. Концерн включает, в частности, дочернюю структуру в России. Оборот Valio в 2018 году вырос на 1,5%, до 1,7 млрд евро, выручка ООО «Валио» в РФ - на 11%, до 6,9 млрд рублей.

В России компания имеет собственный завод в Московской области (включает линии по производству и фасовке плавленого сыра, по нарезке и упаковке твердых сыров), выпуском продукции занимаются также партнёрские предприятия, самое крупное из которых — завод «Галактика» в Гатчине (там изготавливают молоко, питьевые йогурты и сливки).


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