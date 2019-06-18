Конституционный суд запретил властям перекладывать на организаторов митингов работу полиции
Конституционный суд РФ не стал сокращать список обязанностей, возложенных на организаторов акций. Желающие митинговать должны озаботиться безопасностью, но в пределах своих возможностей, а перекладывать на них работу полиции и врачей – уже перебор.
КС в открытом заседании 18 июня провозгласил постановление о проверке положений закона о митингах, обязывающих организаторов уведомлять администрацию о мерах безопасности для участников акций. Судьи пришли к выводу, что противоречий Основному закону в нормах нет.
В очередной раз разобраться с законом о митингах попросил общественный активист из Иркутска Валерий Тетерин. В прошлом году он дважды пытался согласовать различные акции, прописывая в уведомлении телефоны полиции и скорой как формы и методы поддержания порядка. В администрации такие меры сочли недостаточными и вернули заявку без рассмотрения, фактически отказав в мероприятии.
Тетерин считает, что расплывчатое «формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи» в законе позволяет органам власти злоупотреблять и выбраковывать оппозиционные акции.
В Конституционном суде напомнили, что власти следует делать всё зависящее, чтобы мирные мероприятия проходили в том месте и в то время, которое указал организатор, а не искать предлоги для отказа. Вернуть уведомление без рассмотрения допустимо, но только в том случае, если формы и методы в нём не указаны вовсе. В противном случае администрация должна направить мотивированные уточнения и предложения о том, как лучше позаботиться о безопасности.
При этом попытки перекинуть на организаторов обязанности, которые входят в компетенцию органов власти, закону не соответствуют.
«Иная интерпретация, в том числе в вопросах форм и методов, расходилась бы с правовой позицией КС РФ», – подчеркнули в суде.
Судебные решения по делу Валерия Тетерина подлежат пересмотру с учётом смысла положений закона о митингах.
Справка:
Поправки в закон «О митингах» внесли через четыре дня после Болотной. В июне 2012 года они были приняты и уже в ноябре попали в Конституционный суд. Оспорить документ в целом и отдельные положения в частности попытались 102 депутата от «Справедливой России» и КПРФ, а также оппозиционер Эдуард Лимонов. После долгого раздумья в КС серьёзные нарушения на стадии скоростного принятия признали, а расхождения с Основным законом - нет.
Жалобу Алексея Навального на этот же закон не приняли, посчитав, что позиция изложена достаточно подробно. Нашлось в ней место и для протеста: в особом мнении судьи сетовали, что решение могло бы стать прецедентом, если бы КС не проявил «развращённую безответственность».
В 2014 году с положениями закона разбирались по инициативе петербургского антифашиста Андрея Якимова. После его обращения Конституционный суд дал россиянам возможность проводить шествия во время затяжных новогодних праздников. Через три года закон в КС отправили депутаты. Вернуть себе право на встречи с избирателями им не удалось.