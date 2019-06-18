Конституционный суд запретил властям перекладывать на организаторов митингов работу полиции

Конституционный суд РФ не стал сокращать список обязанностей, возложенных на организаторов акций. Желающие митинговать должны озаботиться безопасностью, но в пределах своих возможностей, а перекладывать на них работу полиции и врачей – уже перебор.

КС в открытом заседании 18 июня провозгласил постановление о проверке положений закона о митингах, обязывающих организаторов уведомлять администрацию о мерах безопасности для участников акций. Судьи пришли к выводу, что противоречий Основному закону в нормах нет.

В очередной раз разобраться с законом о митингах попросил общественный активист из Иркутска Валерий Тетерин. В прошлом году он дважды пытался согласовать различные акции, прописывая в уведомлении телефоны полиции и скорой как формы и методы поддержания порядка. В администрации такие меры сочли недостаточными и вернули заявку без рассмотрения, фактически отказав в мероприятии.

Тетерин считает, что расплывчатое «формы и методы обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи» в законе позволяет органам власти злоупотреблять и выбраковывать оппозиционные акции.







В Конституционном суде напомнили, что власти следует делать всё зависящее, чтобы мирные мероприятия проходили в том месте и в то время, которое указал организатор, а не искать предлоги для отказа. Вернуть уведомление без рассмотрения допустимо, но только в том случае, если формы и методы в нём не указаны вовсе. В противном случае администрация должна направить мотивированные уточнения и предложения о том, как лучше позаботиться о безопасности.

При этом попытки перекинуть на организаторов обязанности, которые входят в компетенцию органов власти, закону не соответствуют.

«Иная интерпретация, в том числе в вопросах форм и методов, расходилась бы с правовой позицией КС РФ», – подчеркнули в суде.

Судебные решения по делу Валерия Тетерина подлежат пересмотру с учётом смысла положений закона о митингах.