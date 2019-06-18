Экс-президент УЕФА Платини арестован. Ранее его подозревали в поддержке российского ЧМ за картину Пикассо

Французская полиция арестовала бывшего главу Союза европейских футбольных ассоциаций 63-летнего гражданина Франции Мишеля Платини. Он стал фигурантом дела о коррупции при выборе страны, которая будет проводить мундиаль в 2022 году. Ранее спортивного функционера подозревали в не совсем безвозмездном лоббировании ЧМ-2018 в России.

«Бывший президент УЕФА и экс легендарный номер 10 сборной Франции был помещен под стражу Управлением антикоррупционной судебной полиции Нантер в рамках расследования спорного вручения Кубка мира Катару в 2022 году», – сообщает 18 июня французское издание Mediapart.

Еще одним подозреваемым по этому делу стал политик Клод Геан.

С 2014 года ФИФА проводит расследование возможных фактов коррупции внутри организации. Катар был выбран страной – хозяйкой ЧМ-2022 в 2010 году. Английская пресса посчитала, что такое решение принято в результате коррупционной схемы. В ноября 2014 года СМИ сообщили, что поддержка России в качестве места проведения мундиаля со стороны Платини также была небезвозмездной. Якобы за это он получил картину Пикассо. В следующем году француз был переизбран президентом УЕФА на третий срок, несмотря на публикации. По его словам, информация о картине Пикассо не соответствует действительности. В 2015 году арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Мишеля Платини от своей должности.





