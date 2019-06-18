На Украину прибыл новый поверенный в делах США
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.
"Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся на Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в период исторических выборов и переходного периода", – говорится во вторник в сообщении посольства США на Украине в Twitter.
18 июня 2019 г.
Тейлор уже занимал должность посла США на Украине с 2006 по 2009 год, а перед последним назначением являлся исполнительным вице-президентом Института мира США.
В посольстве также пояснили, что Кристина Квин, которая руководила посольством как временный поверенный после отзыва в мае посла Мари Йованович, вернется к работе в должности заместителя главы миссии.
Справка:
Чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович, которая занимала этот пост с 2016 года, 20 мая завершила работу в Киеве. Этой весной она оказалась в центре скандала после заявления генпрокурора Украины Юрий Луценко о том, что Йованович якобы в 2017 году передала ему список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию.