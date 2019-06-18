Внутреннее кольцо КАД на неделю сузят между Софийской улицей и Московским шоссе

На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность дорожного покрытия. С 18 июня вводятся ограничения на участке от Софийской улицы до Московского шоссе: там перекроют две полосы.

Как сообщает 18 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с сегодняшнего дня до 25 июня на участке с 61-го по 64-й километр внутреннего кольца будут перекрыты для движения полоса безопасности, первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч.

ООО «Техносфера Инжиниринг» будет устранять колейность на второй полосе. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

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Помимо этого, на внутреннем кольце КАД ограничено движение:

На внешнем кольце действуют ограничения:

Также до 1 июля на севере КАД в связи с реконструкцией полностью закрыто движение по участку внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. А на вантовом мосту до осени ограничено движение для грузовых машин.