Внутреннее кольцо КАД на неделю сузят между Софийской улицей и Московским шоссе
На кольцевой автодороге Петербурга продолжают устранять колейность дорожного покрытия. С 18 июня вводятся ограничения на участке от Софийской улицы до Московского шоссе: там перекроют две полосы.
Как сообщает 18 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с сегодняшнего дня до 25 июня на участке с 61-го по 64-й километр внутреннего кольца будут перекрыты для движения полоса безопасности, первая и вторая полосы. На третьей и четвёртой полосах скорость ограничат до 50 км/ч.
ООО «Техносфера Инжиниринг» будет устранять колейность на второй полосе. Работы ведутся в круглосуточном режиме.
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Помимо этого, на внутреннем кольце КАД ограничено движение:
- с 14 по 22 июня – между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе;
- с 16 по 22 июня – между Мурманским шоссе и Октябрьской набережной;
- с 16 по 24 июня – между Колтушским шоссе и Октябрьской набережной.
На внешнем кольце действуют ограничения:
- с 11 по 22 июня – между Таллинским и Московским шоссе;
- с 15 по 21 июня – между Московским шоссе и Софийской улицей;
- с 15 по 25 июня – между Софийской и вантовым мостом;
- с 17 по 29 июня – от вантового моста до Колтушского шоссе.
Также до 1 июля на севере КАД в связи с реконструкцией полностью закрыто движение по участку внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. А на вантовом мосту до осени ограничено движение для грузовых машин.