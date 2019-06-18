Петербургского почтальона-оппозиционера снова задержали. За ним лично приехал замначальника 71-го отдела полиции

Петербургский почтальон-оппозиционер Пётр Трофимов вновь задержан и доставлен в полицию. Об этом в своём твиттере 18 июня сообщают представители движения «Весна».

«В момент задержания наш сторонник Пётр Трофимов вёл трансляцию в Facebook. В отдел полиции он был доставлен лично заместителем начальника ОП № 71 для ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Как полагает сам Пётр, речь идёт о нашей акции с баннером, за которую его задерживают уже во второй раз», – сообщается в телеграм-канале движения.

Петра Трофимова вместе с другой активисткой «Весны» уже задерживали за баннер 10 июня. Напомним, без одобрения Смольного активисты движения в дни Петербургского международного экономического форума вывесили баннер про сказочного или реального президента. Фотографиями поделились 7 июня.





