«Город бесов» превратился в «Город храбрых». Екатеринбург опять переименовали

Вместо имитирующей дорожный знак таблички «Город бесов», которую неизвестные прикрепили к указателю на столицу Урала со стороны аэропорта Кольцово, появилась более комплиментарная. Кто стоит за установкой знаков, до сих пор неизвестно.

«На въезде в Екатеринбург со стороны Кольцовского тракта обновилась табличка. Теперь там красуется указатель «Город храбрых», – сообщает 18 июня издание E1.ru.

На въезде в Екатеринбург со стороны Кольцовского тракта обновилась табличка.



Теперь там красуется указатель "город хабрых".



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«Городом бесов» столицу Урала окрестил телеведущий Владимир Соловьев, когда комментировал события вокруг противостояния сторонников и противников строительства храма в сквере. 17 июня неизвестные, по всей видимости, решили увековечить выражение журналиста, повесив на указатель соответствующую табличку. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал фото указателя, предложив дать населенному пункту более благозвучное название – «Город храбрых».







«Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций», – считает Куйвашев.

В региональном ГИБДД ранее самовольную установку знаков не оценили, напомнив об административном штрафе до 10 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения, на следующий день столицу Урала переименовали в «Город храбрых».