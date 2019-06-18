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Общество
18.06.2019 11:28
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«Город бесов» превратился в «Город храбрых». Екатеринбург опять переименовали

Вместо имитирующей дорожный знак таблички «Город бесов», которую неизвестные прикрепили к указателю на столицу Урала со стороны аэропорта Кольцово, появилась более комплиментарная. Кто стоит за установкой знаков, до сих пор неизвестно.

«На въезде в Екатеринбург со стороны Кольцовского тракта обновилась табличка. Теперь там красуется указатель «Город храбрых», – сообщает 18 июня издание E1.ru.

«Городом бесов» столицу Урала окрестил телеведущий Владимир Соловьев, когда комментировал события вокруг противостояния сторонников и противников строительства храма в сквере. 17 июня неизвестные, по всей видимости, решили увековечить выражение журналиста, повесив на указатель соответствующую табличку. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опубликовал фото указателя, предложив дать населенному пункту более благозвучное название – «Город храбрых». 



«Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций», – считает Куйвашев.

В региональном ГИБДД ранее самовольную установку знаков не оценили, напомнив об административном штрафе до 10 тысяч рублей. Несмотря на предупреждения, на следующий день столицу Урала переименовали в «Город храбрых».

Справка:

Ранее стало известно, что Екатеринбургская епархия отказалась от идеи постройки собора в сквере у Театра драмы, хотя этот вариант оставался одним из самых популярных по итогам сбора предложений от горожан. Опросу предшествовала акция протеста, продолжавшаяся несколько дней. Были задержаны более 100 человек. Противостояние прекратил президент Владимир Путин, заявивший, что судьбу проекта должен решить опрос жителей.

Новое место для строительства выберут голосованием.

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