В Финляндии расплачиваются купюрами российского «банка приколов». Полиция начала расследование

По Финляндии ходят банкноты в 20, 50 и 200 евро, на которых по-русски написано: «Сувенирная продукция». Есть предупреждения и на английском.

Как сообщает полиция, начато расследование по факту использования очевидно ненастоящих банкнот в качестве платёжного средства. На прошлой неделе в органы было передано несколько таких купюр.

Кроме того, в Лахти молодой человек из Тойвакка пытался расплатиться поддельными 200 евро за проживание в отеле. При задержании у него было обнаружено восемь таких банкнот. На всех по-русски было отмечено: «Не является платёжным средством». Парень признался, что купил их в онлайн-магазине, название его полиция не раскрывает.

«Расплачиваясь такими деньгами, человек несет ответственность за распространение подделок», – предупреждает граждан финская полиция. За это полагается штраф или до года тюремного заключения.





