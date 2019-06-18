Трамп потребовал от СМИ раскрыть источники информации об американских кибератаках на Россию

Президент США Дональд Трамп, который считает журналистов The New York Times «предателями» из-за опубликованной статьи о готовящихся кибератаках на объекты российской энергосистемы, потребовал предоставить ему источники.

«Они должны немедленно раскрыть источники, которые, если они вообще существуют, в чем я сомневаюсь, являются фальшивыми», – написал 18 июня президент в своем твиттере.

По его словам, газета The New York Times должна нести ответственность за то, что публикует.

15 июня The New York Times вышла со статьей о ведущихся с 2012 года разработках американских спецслужб в сфере кибербезопасности. Американцы якобы могут разместить в российских электросетях вредоносный код, который будет использован для дальнейших атак. Президент Дональд Трамп был не в курсе планов спецслужб, утверждают журналисты. Служба внешней разведки РФ заявила, что получила данные о планах кибератак на инфраструктуру. В Минэнерго, в свою очередь, заверили, что российские электросети находятся под «высоким уровнем защиты».





