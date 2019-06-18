Рекордное количество россиян уверено, что мужчины должны служить в армии. Впервые так ответили две трети граждан

Позитивное отношение к призывной службе в российской армии достигло рекордного уровня за все время опросов, проводившихся социологами с 1997 года. Сегодня 60% россиян уверены, что мужчина должен идти в армию. В течение 20 лет этот показатель не превышал 44%. Об этом 18 июня со ссылкой на свежие данные «Левада-центра» сообщает РБК.

Каждый четвёртый россиянин (24%) называет службу в армии долгом, который нужно отдать государству, пусть даже это не отвечает личным интересам. Всего лишь 12% считают призывную службу «бессмысленным и опасным занятием», которого нужно избежать любыми средствами.

Социологи отмечают, что авторитет армии растёт на фоне конфликтов на Украине и в Сирии, несмотря на падение доверия к остальным институтам власти. Опрошенные чувствуют рост внешней угрозы, что требует наличия армии, готовой в любой момент защищать страну.

Издание напоминает, что в апреле выводы социологов ФОМ показали, что каждый второй россиянин (50%) оценивает положение дел в армии как отличное или хорошее, 61% респондентов полагают, что каждый молодой человек должен отслужить, 72% верят, что армия это «школа жизни».







Полностью контрактаня армия, по данным «Левада-центра», нужна лишь трети россиян (31%). За полностью призывную выступают 17% респондентов. Половина (49%) верят в успех армии, формирующейся по смешанному принципу.

В то, что армия способна защитить Россию в случае реальной угрозы, верят 88% россиян (53% говорят «определенно да» и 35% — «скорее да»). В прошлом декабре ответ «определенно да» давали 50% респондентов.

При этом 82% россиян предпочли бы, чтобы правительство направляло больше бюджетных средств на повышение уровня благосостояния граждан, а не на усиление военной мощи.

В марте «Левада-центр» сообщил, что топ-3 институтов общества, которые вызывают максимальное доверие россиян, остаётся постоянным. Но только армия не теряет своего рейтинга, в то время как доверие к президенту и ФСБ на начало весны 2019 года снижалось.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.