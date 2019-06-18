«Зенит» улетел на летние сборы в Австрию, где сыграет четыре товарищеских матча

Петербургский футбольный клуб «Зенит» отправился в Австрию на летние тренировочные сборы. Команда улетела в Зальцбург 18 июня, сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

В составе команды вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло; защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Миха Мевля; полузащитники: Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Роберт Мак, а также нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Четверо сборников присоединятся к команде 21 июня, добавили в пресс-службе. Кроме того, полузащитник Вильмар Барриос принимает участие в Кубке Америки.

Команда будет тренироваться в Австрии до 29 июня и сыграет товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).





