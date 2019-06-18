Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +24
$ 64.32р
72.11р
11:26 18.06.2019
Расширенный поиск

Город
18.06.2019 10:52
Печать

В Петербурге познакомили нерпу и тюленя. Всё могло закончиться дракой, но победила дружба

Видео знакомства нерпы и тюленя опубликовали 18 июня волонтёры Фонда друзей балтийской нерпы. Животных двух разных видов решили свести, чтобы те скорее отвыкали от людей, коротая время вместе. 

Свежеиспечённых подруг зовут Нерва и Окунева. Активную заинтересованность проявила нерпа, так как и в природе эти животные, мягко сказать, нагловаты. 

«Опасались мы в основном того, что кольчатая нахалка напугает нашу славную серую тюленьку. Но все прошло хорошо, и теперь они друзья. Ну а в природе возлегающая с царственным видом на залежке серых тюленей балтийская кольчатая нерпа не такое уж редкое явление. Если же серый тюлень подплывет поинтересоваться "понаехавшей" нерпой, то тут же получит передней ластой по длинной морде и поплывет себе восвояси, горько сожалея о своем излишнем любопытстве», – прокомментировали забавное видео в Фонде друзей балтийской нерпы. 

Нерве и Окуневой потребовалось меньше двух минут на сближение. К концу ролика они уже плещутся в одном бассейне.



 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
18.06.2019 10:28

Четыре проекта от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы банком-партнером

«Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», ЖК «Охта Хаус» и квартал «Галактика» (корпуса: 8.7-1, 8.7-2, 8.7-3, 8.1, 4.11), которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
18.06.2019 10:12

РСТИ будет продавать ЖК «Familia» по эскроу-счетам

РСТИ и Сбербанк заключили договор на проектное финансирование строительства премиального ЖК «Familia» на Петровском острове с кредитным лимитом 6,41 млрд. рублей сроком до 62 месяцев. С момента вступления в силу изменений в 214-ФЗ квартиры в этом жилом комплексе будут продаваться через эскроу-счета.
ГК «Эталон»
18.06.2019 10:00

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» исполнило обязательства по выплате седьмого купона по облигационному займу серии 001Р-02

14 июня 2019 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-02 (идентификационный номер 4B02-02-17644-J-001P от 06.09.2017 г.) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 7-го купона.
предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)
17.06.2019 15:47

РСТИ продолжит продавать ЖК «New Time» по ДДУ

РСТИ (Росстройинвест) получила заключение о соответствии всех очередей жилого комплекса «New Time» критериям Минстроя, позволяющее реализовывать жилье по договорам долевого участия. Соответствующий документ был подписан петербургским Комитетом по строительству.
Setl City
17.06.2019 12:49

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса по цене от 126 тыс. руб./кв. м

В июне для клиентов компании действуют специальные условия на покупку квартир в ЖК Svetlana Park — уникальном проекте бизнес-класса, который строится в престижной части Выборгского района.
БФА-Девелопмент
17.06.2019 12:37

Снижен первоначальный взнос по ипотеке в ЖК «Огни залива»

Ключевой финансовый партнер компании «БФА-Девелопмент» — ПАО «БАНК УРАЛСИБ» — снизил размер первоначального взноса до 10% по программе ипотечного кредитования покупателей, приобретающих жилье в строящейся второй очереди ЖК «Огни залива».
Setl City
17.06.2019 11:45

Setl Group начал строить 9 очередь ЖК «Чистое небо»

Setl Group приступил к строительству нового дома в жилом комплексе «Чистое небо». Девятая очередь обладает всеми преимуществами проекта, строящегося в оживленном обжитом микрорайоне, однако расположенного в глубине тихого квартала.
фото предоставлено компанией ГК «Лидер Групп»
17.06.2019 11:31

«Лидер Групп» провела день открытых дверей в ЖК «Балканы»

16 июня в новом жилом комплексе «Балканы» от компании «Лидер Групп» для дольщиков и будущих покупателей состоялся День открытых дверей.
предоставлено ГК «Полис Групп»
17.06.2019 11:13

На фасадах ЖК «ПаркЛэнд» зазеленела листва

Строительная готовность ЖК «ПаркЛэнд» составляет 73%. На объекте завершается отделка фасадов: в настоящее время наносится декоративная окраска - листва и ветви деревьев.
pixabay.com
16.06.2019 17:03

10 июля – круглый стол «Как выйти из тупика Рубинштейна?»

«Фонтанка.ру» приглашает собственников помещений, рестораторов и представителей юридических компаний принять участие в круглом столе: «Как выйти из тупика Рубинштейна?»
pixabay.com
14.06.2019 17:53

15 июля - круглый стол "Кому и зачем нужны генетические исследования?"

Интернет-портал «ФОНТАНКА.РУ» и петербургский сайт о здоровье «Доктор Питер» в рамках проекта «ЧЕМ БОЛЕЕТ ПЕТЕРБУРГ» проводит круглый стол на тему: "Кому и зачем нужны генетические исследования?"
pixabay.com
14.06.2019 17:18

10 июля – круглый стол «Единая карта петербуржца: удобный инструмент или продукт для бюджетников?»

«Фонтанка.ру» приглашает представителей банков-эмитентов, компаний участников партнерской программы ЕКП и ВУЗов принять участие в круглом столе: «Единая карта петербуржца: удобный инструмент или продукт для бюджетников?»