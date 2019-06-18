В Петербурге познакомили нерпу и тюленя. Всё могло закончиться дракой, но победила дружба

Видео знакомства нерпы и тюленя опубликовали 18 июня волонтёры Фонда друзей балтийской нерпы. Животных двух разных видов решили свести, чтобы те скорее отвыкали от людей, коротая время вместе.

Свежеиспечённых подруг зовут Нерва и Окунева. Активную заинтересованность проявила нерпа, так как и в природе эти животные, мягко сказать, нагловаты.

«Опасались мы в основном того, что кольчатая нахалка напугает нашу славную серую тюленьку. Но все прошло хорошо, и теперь они друзья. Ну а в природе возлегающая с царственным видом на залежке серых тюленей балтийская кольчатая нерпа не такое уж редкое явление. Если же серый тюлень подплывет поинтересоваться "понаехавшей" нерпой, то тут же получит передней ластой по длинной морде и поплывет себе восвояси, горько сожалея о своем излишнем любопытстве», – прокомментировали забавное видео в Фонде друзей балтийской нерпы.

Нерве и Окуневой потребовалось меньше двух минут на сближение. К концу ролика они уже плещутся в одном бассейне.





