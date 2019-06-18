Западный ветер принесет Петербургу прохладу, а на заливе поднимет метровые волны

Об усилении ветра предупредило петербуржцев ГУ МЧС по городу. Многие жители Северной столицы получили SMS от ведомства.

«ФГБУ «Северо-Западное УГМС» прогнозирует: 18 июня в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 16 м/с. Высота волн 1,0 – 1,5 м. Будьте внимательны и осторожны!» – говорится в тексте, полученном абонентами «Мегафона».

Напомним, что западный ветер, как правило, поднимает уровень воды в реках и каналах города.

Кроме ветра Северо-Западный гидрометцентр обещает кратковременные дожди. Будет тепло — до 25 градусов, но стремительные потоки воздуха охладят горожан. Особенно это будет ощущаться у Финского залива: там воздух не прогреется выше чем до 21 градуса. Такая же картина будет и завтра. Свежий бодрящий ветерок не даст петербуржцам и гостям Северной столицы зажариться.





