Происшествия
Суд отправил под арест 15 задержанных после массовой драки в селе Чемодановка
Первомайский районный суд Пензы арестовал 15 человек, которые были задержаны после массовой драки в Чемодановке.
«Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца 15 фигурантам уголовного дела», – цитирует заявление суда 18 июня ТАСС.
Среди фигурантов – подозреваемый в убийстве 34-летнего местного жителя, который скончался от черепно-мозговой травмы.
Уголовное дело возбуждено по трём статьям УК: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений, покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Справка:
Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня, согласно формулировке СК, «на бытовой почве». Жертвой массовой драки стал один человек, еще четверо пострадали. На следующий день местные жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу.
По одной версии, сельчане вступились за несовершеннолетнюю девушку, которую якобы пытались изнасиловать. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что поводом стала ссора детей на пруду, которая продолжилась дракой взрослых.
На следующий день после драки местные СМИ сообщили о том, что цыган из Чемодановки вывезли в Волгоградскую область.