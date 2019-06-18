Суд отправил под арест 15 задержанных после массовой драки в селе Чемодановка

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Конфликт в Чемодановке произошел 13 июня, согласно формулировке СК, «на бытовой почве». Жертвой массовой драки стал один человек, еще четверо пострадали. На следующий день местные жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу.

По одной версии, сельчане вступились за несовершеннолетнюю девушку, которую якобы пытались изнасиловать. Президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр заявила, что поводом стала ссора детей на пруду, которая продолжилась дракой взрослых.

На следующий день после драки местные СМИ сообщили о том, что цыган из Чемодановки вывезли в Волгоградскую область.