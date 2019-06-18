Четыре проекта от «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы банком-партнером

ГК «Эталон»

«Дом на Блюхера», «Дом на Космонавтов», ЖК «Охта Хаус» и квартал «Галактика» (корпуса: 8.7-1, 8.7-2, 8.7-3, 8.1, 4.11), которые АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Санкт-Петербурге, получили аккредитацию Связь-Банка.

По условиям программы, ипотечный кредит на покупку квартиры предоставляется на срок от 3 до 30 лет при условии внесения первоначального взноса в размере от 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Процентная ставка составит от 10,25%. Возможная сумма кредита составляет от 400 тысяч рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sviaz-bank.ru. Получить более подробную информацию о покупке квартиры в проектах Группы «Эталон» с использованием ипотеки можно в офисе Компании.

«Дом на Блюхера» представляет собой 17-этажный дом S-образной формы на 1 445 квартир разной конфигурации – от студий до четырехкомнатных. Часть из них – с отделкой. На первом этаже «Дома на Блюхера» будут расположены встроенные коммерческие помещения, также проектом предусмотрен пристроенный наземный семиуровневый паркинг на 382 автомобиля.

«Дом на Космонавтов» возводится в Московском районе Петербурга по адресу: пр. Космонавтов, уч.1, (западнее д. 61, корп. 2А по пр. Космонавтов). Современный 25-этажный дом рассчитан на 312 квартир различного метража и планировки. Также в доме запроектирован подземный паркинг и встроенный детский сад на 50 мест. У «Дома на Космонавтов» хорошая транспортная доступность – рядом проходят крупные городские магистрали Московское шоссе, Московский и Витебский проспекты, улица Типанова с развитой системой наземного общественного транспорта, станция метро «Звездная» расположена в 800 метрах от жилого дома.

Проект «Охта Хаус» общей площадью 142 тыс. кв. м возводится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А. Жилой комплекс будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных.

Квартал «Галактика» – масштабный проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся сразу три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

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Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Дом на Блюхера» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-blyukhera/

ЖК «Дом на Космонавтов» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/dom-na-kosmonavtov/

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/