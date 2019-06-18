Финский суд признал факт дискриминации россиянки, которую не взяли на работу в воинскую столовую из-за двойного гражданства

Хельсинкский уездный суд признал невиновным обвиняемого в дискриминации мужчину, отказавшего в найме россиянке с двойным гражданством, которая хотела работать в столовой воинской части Векаранъярви, сообщает Yle.

Сотрудник рекрутингового агентства Kairest в электронном письме объяснил россиянке, которая прожила в Коуволе 26 лет, что причина кроется именно в её гражданстве. На суде он настаивал, что такая инструкция исходила от офицера по вопросам безопасности из Сил обороны Финляндии.

Представители Сил обороны отвергли информацию о том, что давали какие-либо указания по поводу найма людей с двойным гражданством.

Согласно заключению суда, гражданка Финляндии и России действительно подверглась дискриминации, однако работник Kairest действовал согласно полученным инструкциям и не мог знать, что они противоречат закону.





