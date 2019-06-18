Машину, полную дам, подбили на Московском: «тонированная «Приора» не оттормозилась». Четверо в больнице

Четыре человека пострадали в результате ночной аварии на юге Петербурга в ночь на 18 июня. «Лада» подбила «Рено», полную девушек.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, около 2:10 на Московском проспекте, 189, водитель автомобиля ВАЗ, мужчина 1994 года рождения, совершил столкновение с «Рено» под управлением мужчины 1979 года рождения.

Медики оценили состояние водителя ВАЗа как лёгкой степени тяжести. А из «Рено» госпитализированы три женщины, все в состоянии средней степени тяжести: две 1996 года рождения и одна 1990 года рождения.







«На Московском перед Типанова в сторону Пулково в три часа ночи наглухо тонированная «Приора» не оттормозилась. Минимум двое пассажиров в каретах скорой. Водителя «Приоры» сначала оттащили в сторону, потом пришёл в себя», – рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Это, похоже, дикая «Приора» ночью носилась, как чокнутая, по Московскому проспекту, у нее регион, по-моему, 03 или 06, – добавляет в комментариях Алексей. – Она недели две назад <…> мне чуть в зад не приехала».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.