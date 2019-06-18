Исполнительный директор Фонда кино рассказал о последствиях избиения и успел запомнить «крупного человека»

Исполнительный директор Фонда кино продюсер Вячеслав Тельнов успел запомнить, что на него напал один «большой, крупный» человек, а также рассказал о последствиях избиения, которое произошло накануне вечером возле его дома в Москве.

В комментарии телеканалу «360» Тельнов заявил, что на него напали около десяти вечера. Он успел запомнить, что нападавший был крупным мужчиной. «Зубы выбили, лицо разбито», — добавил Тельнов.

При этом он не знает, что именно стало причиной избиения, но выразил уверенность, что ограбить его не собирались.

«Нет никаких мыслей по этому поводу», — заявил пострадавший. Сейчас Вячеслав Тельнов находится дома.







По факту инцидента возбуждено уголовное дело о побоях, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Тельнов, некогда возглавлявший киностудию «Ленфильм» и профильный департамент Министерства культуры, осенью прошлого года стал исполнительным директором Фонда кино. Фонд кино является одним из главных инструментов господдержки российского кинематографа, выделяет собственные и государственные средства для производства отечественных фильмов.