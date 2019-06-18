РСТИ будет продавать ЖК «Familia» по эскроу-счетам

предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

РСТИ (Росстройинвест) и Сбербанк заключили договор на проектное финансирование строительства премиального ЖК «Familia» на Петровском острове с кредитным лимитом 6,41 млрд. рублей сроком до 62 месяцев. С момента вступления в силу изменений в 214-ФЗ квартиры в этом жилом комплексе будут продаваться через эскроу-счета.

«Получение одобрения одного из крупнейших банков страны на ведение продаж через эскроу-счета – очередное свидетельство экономической прозрачности застройщика и качества финансовой модели ЖК «Familia», – говорит председатель правления РСТИ (Росстройинвест) Игорь Креславский.

«Мы благодарны своим партнёрам за сознательность и высокую степень ответственности, которые они проявляют в новых законодательных условиях. Своевременный переход на эскроу говорит о том, что компания не боится перемен и использует их с пользой для себя и своих клиентов», – прокомментировал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк – директор головного отделения банка по Санкт-Петербургу Анатолий Песенников.

«Familia» – жилой комплекс премиум-класса на Петровском острове. Он располагается в окружении зелени и воды на участке площадью около 3,5 га. В рамках проекта будут возведены три восьмиэтажных дома на 555 квартир жилой площадью около 47 тыс. кв. метров. В центральном корпусе запланировано лобби и зона ожидания со вторым светом площадью 200 кв. м, причем высота двухсветного пространства от пола до потолка – 6,7 м. Интерьеры входных групп были разработаны дизайн-студией Ирины Санцыковой. В квартирографии есть уникальные лоты с террасами, окнами в санузлах, мастер-спальнями и гардеробными. На первых этажах запланированы коммерческие помещения, а во дворе – дизайнерский проект благоустройства и озеленения территории.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

ЖК "Familia" – застройщик ООО "РСТИ-Фамилия", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/objects/familia/documents