Десятиклассник поддержал голодовку дольщиков ЖК «Ижора парк» в центре Петербурга и попал в полицию
Десятиклассник вышел на пикет дольщиков ЖК «Ижора парк». Юноша встал с плакатом «Голодовка» в центре Петербурга у здания комитета по образованию. Простояв так полчаса, он уехал в полицию.
Как стало известно «Фонтанке», школьник был замечен полицией во втором часу дня 17 июня. Правоохранители доставили пикетировавшего во 2-й отдел. Там с юношей беседовали до приезда матери, после чего отпустили. Одновременно несколько человек стояли с одиночными пикетами у Смольного.
Напомним, дольщики долгостроя «Ижора парк» в Металлострое начали голодовку три дня назад. Участники акции поселились в фургончике около строительной площадки.
ЖК «Ижора парк» в поселке Металлострой возводит группа компаний «Норманн» бизнесмена Владимира Смирнова. Дольщики требуют немедленно выплатить подрядным организациям аванс, достаточный для проведения заключительного этапа работ.
Справка:
В Петербурге ГК «Норманн» не может завершить три долгостроя: ЖК «Три апельсина», «На Заречной» и «Ижора парк». В Ленобласти – «Морошкино», «Десяткино» и «Десяткино 2.0». О проблемах застройщика стало известно в 2017 году. В январе 2019 года Владимир Смирнов и топ-менеджер ГК Борис Бросалин были задержаны по делу о мошенничестве. Позднее обоих предпринимателей отпустили под обязательство о явке.