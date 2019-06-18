Десятиклассник поддержал голодовку дольщиков ЖК «Ижора парк» в центре Петербурга и попал в полицию

Десятиклассник вышел на пикет дольщиков ЖК «Ижора парк». Юноша встал с плакатом «Голодовка» в центре Петербурга у здания комитета по образованию. Простояв так полчаса, он уехал в полицию.

Как стало известно «Фонтанке», школьник был замечен полицией во втором часу дня 17 июня. Правоохранители доставили пикетировавшего во 2-й отдел. Там с юношей беседовали до приезда матери, после чего отпустили. Одновременно несколько человек стояли с одиночными пикетами у Смольного.

Напомним, дольщики долгостроя «Ижора парк» в Металлострое начали голодовку три дня назад. Участники акции поселились в фургончике около строительной площадки.

ЖК «Ижора парк» в поселке Металлострой возводит группа компаний «Норманн» бизнесмена Владимира Смирнова. Дольщики требуют немедленно выплатить подрядным организациям аванс, достаточный для проведения заключительного этапа работ.





