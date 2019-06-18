Cлужба внешней разведки заявила, что получила данные о планах кибератак на российскую инфраструктуру

У Службы внешней разведки (СВР) есть информация о планах совершить кибератаки на инфраструктуру России. Об этом 18 июня заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«У СВР есть данные о планах Запада совершать кибертаки на инфраструктуру РФ, – цитирует Нарышкина РИА Новости. – У нас есть информация о планах и замыслах совершать такие атаки. Мы информируем наши инстанции об этом», – рассказал он журналистам в кулуарах международной встречи по безопасности в Уфе.

Накануне Министерство энергетики России отреагировало на статью издания The New York Times, в которой говорилось о том, что спецслужбы США могут осуществить кибератаки на объекты российской энергосистемы. В опубликованном 15 июня материале говорилось, что американские спецслужбы якобы могут разместить в российских электросетях вредоносный код, который будет использован для дальнейших атак. Президент США Дональд Трамп раскритиковал газету, обвинив журналистов в «измене».

В Минэнерго заверили, что российские электросети находятся под «высоким уровнем защиты».





