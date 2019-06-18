Житель Шушар обстрелял даму, звонившую в его дверь в три ночи

Молодая женщина в попытках попасть домой перепутала парадные и поплатилась за собственную настойчивость. Всё могло бы обернуться иначе, если бы дело не происходило на рассвете.

Действие разворачивалось в доме 5 на улице Помяловского в Красногвардейском районе Петербурга. По информации «Фонтанки», 30-летняя дама, уставшая после гуляний, перепутала парадные. В половине четвёртого утра она начала звонить, как ей казалось, в свою дверь. Женщина была уверена, что пытается попасть домой, пока на площадку не вышел 72-летний хозяин жилища. Достав пневматический пистолет, он трижды выстрелил в мешающую ему спать гостью. Попал в живот и руку. Дама, испытав жгучую боль и обиду, позвонила в полицию.

Через полчаса пенсионер-стрелок снова проснулся, но на этот раз в дверь звонили полицейские. Они изъяли у мужчины пистолет и металлические пульки. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе полицейского главка.





