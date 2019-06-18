Число пострадавших в результате стрельбы на параде в Торонто увеличилось до четырех человек. Полиция не уточняет мотивы подозреваемых

Число пострадавших в результате стрельбы во время чемпионского парада баскетбольного клуба «Торонто» увеличилось до четырех человек. Их жизням ничего не угрожает. Об этом сообщает канадская радиовещательная корпорация CBC 18 июня.

По данным CBC, под стражу были взяты три человека. Полиция не стала уточнять детали о личностях задержанных, а также о мотивах, побудивших их открыть огонь.

Напомним, что изначально сообщалось о двух пострадавших и двух задержанных. Парад прошел 17 июня. Его посетило около двух миллионов человек. После стрельбы торжество продолжилось, но паника все же охватила участников действа.

«Торонто» в ночь на 14 июня стал чемпионом НБА.





