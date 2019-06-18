По голове ребёнка прошлись в коньках в спортшколе на Петроградской стороне. Мальчик в тяжёлом состоянии

Занятия фигурным катанием обернулись для девятилетнего воспитанника петербургской школы «Динамо» экстренной госпитализацией. Школьник получил тяжелую травму на тренировке.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, вечером 17 июня в полицию поступила телефонограмма из детской больницы Марии Магдалины. Врачи проинформировали об истекающем кровью девятилетнем мальчике, доставленном из спортшколы «Динамо» в переулке Каховского, 2.

По данным «Фонтанки», ребёнок упал во время занятия. В это время на него налетела девочка. Будучи в коньках, она наступила юному спортсмену на голову. Итог – оскольчатый вдавленный перелом лобной кости и рубленая рана.

Пресс-атташе спортивной школы «Динамо» на вопрос корреспондента ответила, что о происшествии ничего не знает и уточнить вряд ли сможет.





