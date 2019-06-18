Социологи выяснили, что в России падает популярность высшего образования. О планах детей учиться в вузах заявили меньше половины родителей

Российские выпускники школ все меньше предпочитают продолжать обучение в высших учебных заведениях. Доля таких детей за последние девять лет значительно сократилась, следует из социологического опроса родителей. Только 47% респондентов заявили, что их дети в 2019 году планируют пойти учиться в высшие учебные заведения, пишет 18 июня РИА Новости со ссылкой на сервис Superjob.

Отмечается, что в 2010 году о желании выпускников получить высшее образование говорили 80% опрошенных. При этом доля тех, чьи дети намерены учиться в колледжах и училищах, за девять лет с 8% выросла до более чем 25%.

Из данных социологов также следует, что 19% родителей заявили, что их дети еще не определились с планами, 6% затруднились дать ответ. Начать работать сразу после школы собираются дети 1% респондентов.

Опрос проводился с 20 мая по 12 июня в 299 населенных пунктах, в нем приняли участие 1,5 тысячи родителей выпускников 2018/19 учебного года.







Как добавляет РБК, согласно апрельскому опросу ВЦИОМа, 47% россиян с высшим образованием по специальности не работают. Среди получивших среднее специальное образование таких оказалось 55%. Респонденты объясняли это невозможностью устроиться или отсутствием работы по профилю (30%), а также более высокими зарплатами в другой области (24%).