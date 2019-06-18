Жительница Урала пришла к храму на Минеральной с дровами. Поджигание дверей происходило под видеокамерой

Поджигательница католического храма в Калининском районе Петербурга пришла к костелу с дровами. Что двигало жительницей Урала, неизвестно.

«Фонтанке» стали известны некоторые обстоятельства поджога католического храма Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы ранним утром 17 июня. По информации нашего издания, около 05.45 к культовому сооружению на Минеральной улице, 21Д, подошла неизвестная женщина и начала подкладывать дрова к деревянной двери. Потом повалил дым. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная напротив.

С возгоранием справились быстро, так же как и задержали подозреваемую. Ей оказалась 43-летняя жительница Челябинска. В отношении нее сначала составили протокол о мелком хулиганстве, а потом возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества, совершенном путем поджога.

Информации об уголовном прошлом женщины нет.





