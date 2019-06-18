На Гражданке объявился эксгибиционист со стажем. Родители детей коллективно обратились в полицию

Родители из Калининского района Петербурга написали заявления в полицию на эксгибициониста, устроившего непристойное представление перед их дочками.

По данным «Фонтанки», две женщины и мужчина пришли в полицию вечером 17 июня. Друг за другом они пожаловались на неизвестного, который показывал их дочерям 12 – 14 лет устройство своего тела ниже пояса. Всё это происходило среди бела дня рядом с домом № 33 по улице Ушинского.

Одна из девочек рассказала, что развратник уже приходил к их дому три дня тому назад. Обнажившись, он сел в «Рено» серого цвета и уехал. Полиция установила владельца автомобиля. Им оказался 50-летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина, состоящий на административном надзоре. Сейчас его ищут.





