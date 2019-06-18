Минобороны показало, как выглядел перехват истребителем Су-27 американского бомбардировщика

Министерство обороны России показало перехват стратегических бомбардировщиков США B-52H над Черным и Балтийским морями. Видеозапись опубликована на канале военного ведомства в YouTube 18 июня.

Где именно была снята запись, не уточняется. Известно, что истребители Су-27 поднимались в воздух накануне, чтобы перехватить американские самолеты, которые, по заявлению Минобороны РФ, летели к российской границе.

«Нарушений Государственной границы РФ зафиксировано не было», — сообщили в министерстве и добавили, что российские летчики действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.





