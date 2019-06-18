Задержанный из-за отказа пассажиров лететь Boeing добрался из Новосибирска до Таиланда. Людей напугали технические работы на борту

Пассажиров авиакомпании AZUR air напугали технические работы на борту самолета Boeing 757-200, который накануне должен был отправиться из Новосибирска в Таиланд. Рейс задержали из-за отказа 15 человек лететь.

Как 18 июня сообщает портал NGS.ru, речь идет о чартерном рейсе в Паттайю. Как рассказали в авиакомпании, во время подготовки к полёту специалисты обнаружили незначительную техническую неисправность силовой установки, но через 40 минут самолёт был полностью исправен и готов к выполнению рейса. Это смутило некоторых пассажиров, которые потребовали отправить их другим бортом, но в итоге покинули самолет.

По данным портала, в аэропорт Толмачево вернулись десять взрослых и пятеро детей. Полет продолжили 222 пассажира. Утром 18 июня Boeing 757-200 благополучно приземлился в тайском аэропорту Утапао.

В AZUR air добавили, что не будут возвращать деньги пассажирам, которые отказались лететь. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что «отказ лететь — это было волеизъявление пассажиров. На данный момент вины авиакомпании не прослеживается».





