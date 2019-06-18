Движение на оранжевой ветке восстанавливается. Утренний коллапс вызвал сломавшийся состав

Поезд сломался на оранжевой ветке метро Петербурга 18 июня. Именно он, а не задымление, стал причиной утреннего коллапса, заявили изданию в пресс-службе подземки. Сейчас четыре станции открываются, но за это время цены на такси успели увеличиться в два, а то и в три раза, так как спешащие на работу горожане решили не ждать у закрытых дверей метро.

«Все вызывают такси, штурмуют маршрутки», – писали читатели «Фонтанки».

Движение на четвёртой линии от «Алексадра Невского» до «Улицы Дыбенко» было парализовано около получаса. Причина – в сломавшемся составе, который всё это время тащили в тупик, рассказали в «Петербургском метрополитене». ГУ МЧС по городу отметили, что ведомство не получало заявок о задымлении в подземке.

Сейчас движение на ветке восстанавливается.





