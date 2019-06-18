«Будут высланы так же быстро, как и пришли». Трамп предупредил о депортации из США миллионов нелегальных мигрантов

Высылку нелегальных мигрантов начнут в США на следующей неделе. Депортацией займется иммиграционная и таможенная полиция (ICE). Об этом предупредил президент Дональд Трамп сообщил в своем Twitter.

«На следующей неделе ICE начнет процесс выдворения миллионов нелегальных мигрантов, которые нашли пути незаконного проникновения на территорию США. Они будут высланы так же быстро, как и пришли», — написал Трамп 17 июня. В детали предстоящего процесса американский лидер вдаваться не стал.

Помимо этого президент США традиционно раскритиковал демократов в американском конгрессе, призывая их проголосовать за миграционную реформу в стране. «Если это произойдет, пограничный кризис скоро завершится!» — заключил глава государства.

Ситуацию с мигрантами в США Трамп считает гуманитарным кризисом. Одной из мер противойдействия, по его мнению, может стать стена на южных границах, которая бы отгородила страну от Мексики. Конгресс эту инициативу не поддерживает. Споры из-за финансировании проекта строительства стены привели к самой продолжительной приостановке работы правительства в истории страны.





