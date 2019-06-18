На оранжевой ветке петербургского метро из-за задымления закрыты четыре станции

Поезда на оранжевой ветке петербургской подземки ходят с увеличенным интервалом в 15 минут и не до конца: четыре станции недоступны для пассажиров. О проблеме «Фонтанке» утром 18 июня сообщили читатели.

«На оранжевой ветке метро не можем уже более 15 минут отправиться в сторону «Улицы Дыбенко» от «Спасской». Объявляют, что движение будет только до «Площади Александра Невского». Говорят, что поезда будут ездить с увеличенным интервалом», – пишут горожане, находящиеся в метро.

В пресс-службе ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга» подтвердили информацию о задержке. Кроме того, закрыты все станции четвёртой линии от «Улицы Дыбенко» до «Площади Александра Невского». Сообщается, что на одной из них обнаружено задымление.





