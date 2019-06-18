«Что вы ему скажете». Зеленский придумал фразу, с которой начнет первую встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский придумал фразу, чтобы начать разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Подробности Зеленский рассказал в интервью Bild, которое опубликовано 18 июня.

«Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?» — спросил журналист издания. «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — ответил Зеленский.

Президент Украины надеется на возвращение Крыма в состав Украины, несмотря на заявления Владимира Путина, что вопрос принадлежности полуострова «исторически закрыт». Однако Зеленский уверен, что санкции против России должны действовать до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будут восстановлена.

«Если этот инструмент не работает, значит механизм нужно дополнить», – добавил президент Украины.







Владимир Путин не стал поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Позже он объяснил, что воздержался от поздравлений из-за того, что Зеленский говорил о России, как о враге и добавил, что предложений о переговорах от украинской стороны не поступало.

В Кремле заявляли, что глава государства занимает выжидательную позицию по своему украинскому коллеге. «В целом подход позитивный и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который провели на полуострове в 2014 году. Киев не признает результаты данного голосования. В Москве настаивают на законности референдума.