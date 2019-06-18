Неизвестные избили исполнительного директора Фонда кино

Исполнительный директор Фонда кино, продюсер Вячеслав Тельнов был избит неизвестными около своего дома. Об этом сам Тельнов сообщил ТАСС.

По его словам, "нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись".

По мнению продюсера, ограбление не было целью нападавших. В ближайшее время он напишет заявление в полицию по факту нападения.

Тельнов, некогда возглавлявший киностудию "Ленфильм" и профильный департамент министерства культуры, осенью прошлого года стал исполнительным директором Фонда кино. Фонд кино является одним из главных инструментов господдержки российского кинематографа, выделяет собственные и государственные средства для производства отечественных фильмов.





