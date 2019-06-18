РФ продала долговых бумаг США ещё на 1,6 млрд долларов

Россия в апреле текущего года снизила вложения в государственные ценные бумаги США на почти 1,6 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.

Вложения России сократились с 13,716 миллиарда долларов до 12,136 миллиарда долларов, из них 5,832 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 6,304 – на краткосрочные. Россия последовательно сокращает вложения в госдолг США.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в марте оставался Китай, объем вложений которого составляет 1,13 триллиона долларов, за ним следует Япония с 1,06 триллиона долларов.





