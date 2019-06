На параде чемпиона НБА "Торонто" произошла стрельба

Стрельба произошла во время чемпионского парада победителя Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19 "Торонто". Об этом сообщает портал TMZ.

Парад прошел 17 июня, по данным СМИ, его посетило около двух миллионов человек. Отмечается, что во время инцидента пострадали два человека, однако их жизни ничего не угрожает. Полиция задержала двоих подозреваемых, изъяв у них две единицы огнестрельного оружия. После инцидента торжество продолжилось, однако во время стрельбы, паника все же охватила участников действа.

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val